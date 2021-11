Bondscoach heeft aan één match genoeg gezien en roept Union-aanvaller op

Union SG heeft er een international bij. Aanvaller Kaoru Mitoma is voor de eerste keer opgeroepen voor de Japanse nationale ploeg.

Mitoma is sinds zijn invalbeurt tegen Seraing titularis geworden bij de Brusselse ploeg. In die match scoorde hij een hattrick en toevallig was ook de Japanse bondscoach, Hajime Moriyasu, daarbij aanwezig. Die had genoeg gezien en beloonde hem nu met een selectie.

Mitoma mag mee voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Vietnam en Oman. De 24-jarige Mitoma zat de eerste drie wedstrijden zelfs nog niet in de selectie en moest daarna genoegen nemen met korte invalbeurten. De match tegen Seraing kan dus zijn carrière gelanceerd hebben.