Mrabti verdient "eerste echte selectie" dankzij sterke prestaties bij KVM: "Hopelijk kan ik veel leren van Ibrahimovic"

Kerim Mrabti is opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg. Dat heeft hij te danken aan zijn bloedvorm bij KV Mechelen. Hij werd eerder al opgeroepen, maar dat telde niet voor hem.

“De wedstrijden die ik eerder speelde voor Zweden, maakten deel uit van een vriendschappelijk toernooi. In januari spelen Scandinavische en Noord-Europese landen - denk aan Estland, Finland, Denemarken,... - oefenmatchen tegen elkaar. De nationale competities uit die landen liggen dan namelijk stil. De échte nationale ploeg, met de grote vedetten, treedt dan niet aan. Dus dit is mijn eerste échte selectie. Dit betekent veel voor mij. Het is een eer om erbij te zijn", zegt hij in HLN.

Zweden speelt tegen Georgië en Spanje voor de WK-kwalificatie. Ze staan ook eerste in hun groep. Mrabti zal er aan de zijde van superster Zlatan Ibrahimovic staan. “Hij is een voorbeeld voor iedereen. Een van de beste spelers ter wereld. Hopelijk kan ik veel van hem leren. En er zijn nog veel goede spelers, zoals Forsberg, Isak, Kulusevski,... Maar goed, ik ga er niet naartoe als fan, hé. Ik wil mezelf tonen.”