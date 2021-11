Noé Dussenne gelooft erin dat Standard het Club Brugge kan moeilijk maken

Zondagmiddag spelen Club Brugge en Standard tegen elkaar. Club Brugge is de grote favoriet maar Noé Dussenne wil zich niet zomaar gewonnen geven.

Noé Dussenne denkt zelfs dat de Luikenaars in het voordeel zijn wegens het gebrek aan Europese wedstrijden. De Bruggelingen hebben op hun beurt dan weer een verplaatsing op Manchester City in de benen. "Misschien is dit wel het best mogelijk moment om tegen Club Brugge te spelen. Ze zijn mogelijk vermoeid na de lastige wedstrijd tegen City. En wij weten ook dat het nooit makkelijk is na een Europese match. Maar zelfs als ze roteren, blijven ze erg sterk. Het wordt sowieso een lastige match", zegt de verdediger bij RTBF.



Helemaal gerust is Dussenne dan ook niet. "Hun sterke punten? Ze scoren bijna altijd, het is één van de beste aanvalslinies in België. In Europa hebben ze zich ook getoond. Ze hebben dus veel sterke punten. Hun zwakke punten? Die houden we voor ons", besloot hij mysterieus.