Venanzi probeerde sleutelpion bij Genk weg te halen: "Maar hij zit daar te goed"

Standard zit na het vertrek van Benjamin Nicaise nog steeds zonder sportief directeur. Voorzitter Bruno Venanzi had wel iemand op het oog: Dimitri De Condé. Maar die verkoos om in Genk te blijven.

"“Waarom we nog geen nieuwe sportief directeur hebben? We werken op dit moment met een sportieve staf en een scoutingsteam om interessante profielen voor de volgende transferperiodes te identificeren”, zegt Venanzi in LDH.

Zo kwam hij al uit bij De Condé. “Het ideale profiel is iemand die het voetbal kent, zoals Olivier Renard, en die de structuur en de eerlijkheid heeft van Nicaise. Klinkt dat als Dimitri de Condé? Dat klopt en ik heb hem benaderd, maar hij zit te goed bij Genk op dit moment en heeft recent nog meer verantwoordelijkheid gekregen daar.”