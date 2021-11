Christian Brüls voelt zich nog lang niet versleten: "Kijk maar naar Ramos, Ronaldo en Messi"

Christian Brüls van STVV staat op de elfde plaats van een onderzoek naar de beste dribbelaars in 33 grote competities wereldwijd.

Brüls haalt een accuraatheid van 70,90 procent en doet daarmee beter dan gelijk welke andere Belgische voetballer. “Vrienden hebben me daarover geïnformeerd. Ik ben niet zo met cijfers bezig. Het was mooi om te horen, meer ook niet, want wat zegt dit”, klinkt het bij HBVL.

Had hij dan niet verder kunnen staan dan de Jupiler Pro League? “Ach, ik hoor ook weleens dat ik meer uit mijn carrière had moeten halen. Toch ben ik lang niet ontevreden. Je hebt ook wat geluk nodig om stappen hogerop te zetten.”

Dan maar hopen op een grote transfer zou je kunnen denken. “Het hangt er niet alleen vanaf hoeveel energie je in je carrière steekt. Ik ben 33 jaar nu, maar voel me nog lang niet versleten. Ik ben realistisch, maar in voetbal kan veel. Het zijn de oudere spelers die afgelopen zomer de mercato gekleurd hebben. Kijk naar Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ook allemaal mannen die een stuk in de dertig zijn. Ik blijf mezelf bij STVV en dan zien we wel verder.”