Mazzu duidelijk na nieuwe overwinning Union: "Een beetje respect voor mijn groep graag"

Felice Mazzù is duidelijk na een nieuwe overwinning voor Union, deze keer met 4-0 tegen Charleroi. Hij wil het maximum aan respect voor zijn troepen.

"We zijn heel blij met de overwinning. We hebben de match goed in handen genomen, zowel in balbezit als in de omschakeling", aldus de coach van Union.

Continuïteit

"We waren efficiënt voor doel en ook achterin, we hebben ook veel geestdrift getoond. Dit is niet langer een goed debuut van het seizoen, dit is de continuïteit van hard werk", aldus de coach.

"We zitten bijna aan de helft van het seizoen. Ik zou graag wat meer respect getoond zien voor mijn groep en voor wat we neerzetten."