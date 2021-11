Youri Tielemans mogelijk twijfelgeval voor Rode Duivels na stevige botsing in de Premier League

Youri Tielemans zou zeker één van de spelers zijn op wie Martinez rekent om met de Rode Duivels de volgende interlands tot een goed einde te brengen. Zou, want het is toch even afwachten hoe het met Tielemans gesteld is nadat hij betrokken geraakte bij een botsing.

Tielemans kwam bij Leicester City in actie in de Premier League-wedstrijd op het veld van Leeds United. De middenvelder ging een klein kwartier voor affluiten naar de kant. Na balverlies bij de thuisploeg was Tielemans met het leer aan de haal gegaan. Doelman Meslier gooide zich vervolgens met heel zijn lichaam voor de bal. Op die manier kwam het tot een botsing tussen de twee. De klap was bij Tielemans toch aangekomen. Hij werd op het veld onderzocht, de impact van de botsing liet zich schijnbaar vooral voelen aan de enkel. Er zat voor een zichtbaar ontgoochelde Tielemans niets anders op dan reeds vroegtijdig naar de kant te gaan. Het zal dus nog moeten blijken of Youri Tielemans wel inzetbaar is tijdens de interlandbreak. Voor de volledigheid: Leicester speelde 1-1 gelijk op het veld van Leeds.