Yves Vanderhaeghe reist niet mee af naar Racing Genk

Zondagavond gaat Cercle Brugge op bezoek bij Racing Genk. De Vereniging moet het in de lastige uitwedstrijd in de Cegeka Arena zien te redden zonder Yves Vanderhaeghe.

Yves Vanderhaeghe legde een positieve coronatest af en zit in quarantaine. Hierdoor wordt de voorbereiding van Cercle Brugge, de voorlaatste in het klassement, danig in de war gestuurd.

In afwezigheid van Yves Vanderhaeghe zal Miron Muslic, de Oostenrijkse assistent-coach van de Vereniging, de honneurs waarnemen. Hij wordt bijgestaan door Jimmy De Wulf.

Cercle Brugge kon voor het laatst winnen op elf september. Sindsdien haalde groen-zwart amper één op achttien in de Jupiler Pro League.