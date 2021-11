🎥 Trent Alexander-Arnold duidt Rode Duivel aan als sterkste tegenstander: "Hij is waanzinnig"

Trent Alexander-Arnold (23) kwam met Liverpool de voorbije seizoenen al heel wat spelers van wereldklasse tegen. TAA duidt alvast een Rode Duivel aan als beste tegenstander. Niemand die hem meer in de problemen bracht dan Eden Hazard. "Hij is waanzinnig."

"Eden Hazard, met enige afstand zelfs. Ik zou ook voor Kevin De Bruyne kunnen kiezen, maar als rechtstreekse tegenstander moet ik zonder enige twijfel voor Hazard gaan", bekent Alexander-Arnold aan Amazon.

"Hij is zo snel, zo wendbaar. Het is waanzinnig om te zien hoe intelligent hij beweegt met en zonder bal", aldus de 14-voudige Engelse international, die met Liverpool op plaats vier kampeert in de Premier League. De Reds tellen vier punten achterstand op leider Chelsea.