Club Brugge wil probleempositie aanpakken: geen van de drie is een absolute topper

Club Brugge heeft een probleempositie: de linksachter. Niet dat de huidige drie linksachters slecht zijn, maar er zit geen topper tussen. Dat probleem willen ze ook aanpakken.

Club wou dat afgelopen zomer al doen en had daar heel wat geld voor veil. Tyrell Malacia van Feyenoord was in beeld en men wou er zes miljoen voor op tafel leggen, maar Feyenoord vroeg er 11. HLN weet nu ook dat Adria Pedrosa van Espanyol Barcelona op het lijstje stond, maar die promoveerde met zijn ploeg naar La Liga en wou daar zijn kans grijpen.

Nu heeft Club wel drie linksachters met Eduard Sobol, Frederico Ricca en Faitout Maouassa, maar geen van de drie kon helemaal overtuigen. Maouassa werd deze zomer gehaald, maar de Fransman blijkt verdedigend nog te kwetsbaar. En dus zou er deze winter zomaar nog een linksachter gehaald kunnen worden. Al zal dat waarschijnlijk afhangen van het Europees avontuur.