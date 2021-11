Standard licht optie van Siquet, die ook nog in de belangstelling staat van Italiaanse topclub

Hugo Siquet zou eind dit seizoen einde contract zijn bij Standard, maar de Rouches hebben al ingegrepen. Ze hebben de optie in het contract van de 19-jarige rechtsachter gelicht. Maar of hij ook nog twee jaar zal blijven...

Siquet had nog een contract tot eind dit seizoen, maar er stond ook een cluboptie van twee jaar in zijn verbintenis. Dat hebben ze nu gelicht. Hij ligt nu vast tot juni 2024, maar of hij volgend seizoen nog in Luik zal spelen, is een groot vraagteken.

Er was tijdens de zomer al interesse voor hem van Lille en Brentford en nu volgt ook AS Roma hem op de voet. De Italiaanse topclub heeft wel nog geen contact opgenomen met Standard.