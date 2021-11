Gent blijft achterop hinken: "Als Hein de mentaliteit hekelt, mag hij hem nooit op de bank zetten"

AA Gent heeft al een straatlengte achterstand opgelopen. Het verschil met leider Union bedraagt 13 punten en dat is veel te veel. Als ze nog mee willen spelen voor de prijzen moeten de Buffalo's dat zo snel mogelijk wegwerken. Ook Hein Vanhaezebrouck moet daarbij conclusies trekken.

Dat vindt Wim De Coninck, zich baserend op de uitspraken van HVH. “Als Hein Vanhaezebrouck de mentaliteit hekelt van zijn spelers, moet hij ook wel man en paard noemen. Hij is natuurlijk een open boek en ventileert vaak zijn gedachten luidop. Soms is dat bewust om zijn spelers scherp te zetten", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Want De Coninck ziet wel jongens met de juiste mentaliteit. “Als je de mentaliteit hekelt, dan mag je nooit Bezus op de bank zetten. Toen hij inviel, kwam al het gevaar meteen via hem. Met Samoise, De Sart, Castro-Montes en de drie verdedigers heb je ook al veel vechtlust. Ook Odjidja knokt meer dan vroeger. Ondertussen heeft het een van de beste defensies van het land, maar dit team mist vooral opportunisme en daarom vind ik alle kritiek in verband met de mentaliteit onterecht.”