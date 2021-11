Beerschot wil zich in de 'beerte' versterken

Beerschot wil een bod doen om de 650 beren die een verzamelaarster uit Zandhoven door de jaren heen bijeen heeft gebracht.

Gazet van Antwerpen kwam met opmerkelijk nieuws. Een verzamelaarster uit Zandhoven (Simone Schoofs, 85 jaar) wil haar collectie van meer dan 650 beren van de hand doen. Ze verhuist namelijk naar een assistentiewoning en daar is geen plaats voor haar gehele collectie. Simone Schoofs wil graag haar gehele collectie in zijn geheel verkopen.

Toen de voorzitter van Beerschot dit nieuws hoorde had hij hier direct interesse voor. “We hebben al een grote witte mechanische beer”, zegt voorzitter Vrancken. “Voor ons is dit een kans om in één keer een kanjer van een berencollectie te verwerven. We zouden de beren in ons museum kunnen exposeren, per jaartal, bij gedenkwaardige momenten uit onze clubgeschiedenis, met de ploegfoto’s uit die periode ernaast, vermits er beren uit de voorbije zes decennia bijzitten. Op die manier zouden wij bijvoorbeeld klassen kunnen ontvangen voor een berenwandeling. Beerschot telt ook veel jeugdspelers. Een deel kunnen we voor het goede doel veilen: we zien tal van mogelijkheden met 650 beren.”

Francis Vrancken wil nu graag een bod doen en heeft al een prijs in gedachten. “Wij weten niet of Simone een voetbalsupporter is? Misschien kunnen we haar ook nog blij maken met een abonnement? Ze is toch niet toevallig voor den Antwerp?”, lacht Vrancken.