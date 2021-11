Het ontslag van Fabrice Ondoa krijgt nog een serieus financieel staartje voor KV Oostende

KV Oostende gaf vorig jaar doelman Fabrice Ondoa zijn ontslag nadat hij werd betrapt op een lockdownfeest. FIFA heeft een uitspraak gedaan over dit ontslag en dit breekt KV Oostende nog heel zuur op.

Ondoa liet het daar echter niet bij en stapte naar de FIFA. La Dernière Heure weet dat de wereldvoetbalbond de speler ook gelijk gegeven heeft. Daardoor moet KVO 400.000 euro ophoesten aan Ondoa, een bedrag gelijk aan het loon dat hij opgestreken zou hebben als hij zijn contract tot 2022 volledig uitgedaan had.



Ondoa toont zich in een statement blij met de uitspraak. "Het verdict, dat door juridische experts goedgekeurd werd, toont aan dat niemand in het trucje van Oostende getrapt is om op cynische wijze de pandemie aan te grijpen om salarissen te besparen", sneert hij nog eens naar KVO. "Ik kan nu verder met mijn leven en deze affaire achter me laten."

Ondoa was na zijn onslag actief bij het Spaanse Alaves dat hem uitleende aan NK Istra in Kroatië. Bij beide ploegen kon hij geen langdurig contract versieren waardoor de Kameroense doelman met 45 caps nog steeds clubloos is.