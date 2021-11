'Bokadi is de volgende op het lijstje van Standard'

Merveille Bope Bokadi was aan het einde van dit seizoen einde contract bij Standard. Hoog tijd om daar iets aan te doen dus.

Volgens La Dernière Heure zal Standard dan ook het contract van Bokadi eerstdaags gaan verlengen bij Standard.

Optie op toekomst

Na Raskin en Siquet, in wiens contracten de optie werd gelicht door de Rouches, en Al-Dakhil is het de vierde speler die in korte tijd een nieuw contract krijgt.

Het maakt dat ze bij de Rouches willen inzetten op de toekomst en kansen willen bieden aan de jonge spelers ook de komende jaren.