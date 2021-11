Beroep STVV draait faliekant uit: Kanaries moeten Bauer nog langer missen

STVV-speler Robert Bauer kreeg een schorsingsvoorstel van vier speeldagen (drie effectief) na zijn rode kaart tegen KV Mechelen. STVV ging in beroep, maar ving bot. Meer nog, het is Bauer nog langer kwijt.

Robert Bauer ging in de slotfase van de met 0-1 gewonnen partij tegen Malinwa over de schreef door de enkel van Ferdy Druijf te torpederen. Na ingrijpen van de VAR kreeg de Duitser van STVV de rode kaart.

Het schorsingsvoorstel voor Bauer was stevig: vier weken schorsing, waarvan drie effectief. STVV ging in beroep tegen dit voorstel, maar kwam van een kale reis terug. Meer nog, het is Bauer nog een week langer kwijt.

In beroep werd zijn schorsing opgedreven tot vijf speeldagen, waarvan vier effectief.