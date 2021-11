Brazilië kwalificeert zich als vierde land voor het WK in Qatar

Brazilië won vannacht van Colombia en heeft zijn ticket voor het WK 2022 in Qatar beet.

In het geval van een overwinning, of zelfs een gelijkspel, afhankelijk van de resultaten van de andere wedstrijden, zou Brazilië zijn ticket voor het WK 2022 beet hebben. De Seleçao deed het door Colombia (1-0) te verslaan, het enige land dat tot nu toe een punt had gepakt tegen de Brazilianen. Brazilië is het 4e land dat zich heeft gekwalificeerd voor het WK 2022, na gastland Qatar, Duitsland en Denemarken.

Een doelpunt van Lucas Paqueta (Lyon) in de 72e, op assist van Neymar, was genoeg voor Brazilië om te winnen van de Colombianen, waar Genkie Daniel Muñoz in de basis stond. Hij werd ook vervangen door James Rodriguez. Dit resultaat kan ertoe leiden dat Colombia uit de vijf kwalificatieplaatsen valt, mocht Uruguay winnen.

Peru neemt het over, Chili doet wat het moet doen

Chili maakte van de gelegenheid gebruik om terug te keren naar deze top 5 en won van Paraguay (0-1) dat nu 4 punten verwijderd is van de kwalificatieplaatsen. Er was een own goal van Silva nodig in de 56e om de Chileense overwinning veilig te stellen.

Peru won van Bolivia (3-0) en staat nu op twee eenheden van de 5e plaats.

