Kevin De Bruyne is de roem soms ook beu: "Na zes uur ben ik die paparazzi gaan zeggen dat welletjes was"

Kevin De Bruyne is wereldberoemd. Overal waar hij komt, wordt hij wel herkend. In principe stoort hem dat niet zoveel, behalve op momenten dat zijn privacy echt verstoord wordt.

De Bruyne was te gast in de MIDMIDpodcast en gaf daar een paar voorbeelden van zulke zaken. "Zoals die keer dat we in Ibiza op het strand lagen", zuchtte hij. "Na een uur of zes ben ik die mannen wel gaan zeggen dat het nu goed was geweest. Beleefd hoor. Maar hoeveel dezelfde beelden kan je nemen? Ik was daar gewoon met mijn kinderen aan het spelen. Ze zijn weggegaan, behalve eentje die nog even bleef. Achter een duin, precies alsof we zijn hoofd niet zagen. Het leek alsof hij een put gegraven had om in te kruipen."

Maar er zijn nog meer storende voorbeelden. "Na mijn oogkasbreuk had ik een week vrijaf en ik zat in mijn tuin te zwemmen met de kinderen. Soms komen daar mensen en als de poort opengaat, staan ze dan soms ineens in mijn tuin om een foto te vragen. Mensen, ik zat daar met zo'n oog. Denk je dat ik op dat moment op de foto wil staan? Schoon hoor. Maar ja, dan staan ze ineens in mijn garage ofzo. Of op restaurant. Dan zit je daar al een uur en net als ze het eten brengen, vinden ze de moed om een selfie te vragen..."