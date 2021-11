Wilmots is ingedekt tegen vroegtijdig ontslag bij Raja Casablanca

Marc Wilmots heeft weer een job te pakken, zoals we al aangekondigd hadden. Maar er zijn meer details over zijn contract naar buiten gekomen. Want zoals u wel weet, Raja Casablanca is niet meteen de meest stabiele club.

Of anders moet u Mo Messoudi maar eens vragen naar zijn tijd daar. De club verwisselt regelmatig eens van coach. Volgens La Dernière Heure is Wilmots daar wel tegen ingedekt. Er staat een ontslagpremie van 160.000 euro bruto in zijn contract en hij gaat er 40.000 euro per week verdienen. Volgens Afrikaanse bronnen zou ook mentor Georges Leekens meekomen met Wilmots, maar dat is niet bevestigd. Na de Rode Duivels, Schalke 04 en STVV wordt het de vierde uitdaging als coach voor Wilmots.