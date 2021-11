Barcelona wil oude bekende terug aan zich binden

Na de transfer van Dani Alves wil Barcelona en vooral de nieuwe trainer Xavi, wederom een oude bekende aan zich binden.

Barcelona beschikt over vele jonge talenten maar mist ervaring om constant te presteren. Met de transer van Dani Alves hebben ze al de nodige ervaring binnengehaald en nu wil Xavi nog een oude bekende aan zich binden.

Volgens BarçaCentre wil Barcelona niemand minder dan Thiago Alcântara binnenhalen. De Braziliaan, geboren in Italië en opgeleid door Barcelona staat in het middelpunt van de belangstelling om het middenveld van de Catalanen te versterken.

Thiago komt momenteel uit voor Liverpool dat hem in de zomer van 2020 overnam van Bayern München voor 22 miljoen Euro. Dit seizoen kwam hij zevenmaal in actie voor Liverpool en gaf één assist. Momenteel is hij niet speelklaar omwille van een blessure.