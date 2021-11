Braziliaan van Beerschot tekent contract bij Braziliaanse eerste klasse club

Felipe Micael is niet langer speler bij Beerschot. De jonge Braziliaanse aanvaller tekent een contract bij Ceara Sporting Club in zijn thuisland.

Gazet van Antwerpen weet dat de Braziliaan Felipe Micael niet langer onder contract ligt bij Beerschot. De 20-jarige aanvaller tekende een contract bij de Braziliaanse eersteklasser Ceará Sporting Club. In januari 2020 tekende hij een contract bij Beerschot maar zou geen enkele minuut in actie komen. In de tussenperiode werd hij uitgeleend aan Al Hilal United (zusterclub van Beerschot). Hij had nog een contract tot eind juni 2022, maar dat werd ontbonden.