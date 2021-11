Loïs Openda onverstoorbaar na Turkse spreekkoren: "Het raakte me niet"

Heel wat Turkse fans zakten vrijdagavond naar Den Dreef om hun ploeg aan te moedigen tegen de Belgische beloften. Traditiegetrouw waren de Turken vocaal erg aanwezig, wat de sfeer ten goede kwam. Helaas lieten enkelingen zich in negatieve zin opmerken.

Loïs Openda kwam voor het eerst in deze campagne niet tot scoren. Is het toeval of niet, maar de aanvaller van Vitesse werd tijdens de wedstrijd stevig op de korrel genomen door enkele 'fans' van Turkije.

"Kalm gebleven"

Zo viseerden de bezoekende fans aan het einde van de eerste helft Openda's moeder. Toch bleef de aalvlugge aanvaller opvallend koel na deze spreekkoren. "Weet je... Eigenlijk is dit vooral grappig. Ik weet dat mijn moeder niet zo is, dus eigenlijk raakte het me niet", glimlachte Openda na afloop.

Voor de huurling van Club Brugge was slechts één ding van tel vrijdag: de drie punten thuis houden. En daar zijn Openda in co in geslaagd. "De coach sprak me tijdens de rust aan over het incident, maar ik had dat niet nodig om kalm te blijven. Ik heb mijn focus kunnen behouden. Dat wist Mathijssen ook, want hij vertrouwt mij."