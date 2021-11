Boyata uit beeld bij de Rode Duivels? 'Bevestiging tegen sterke tegenstander nodig'

Het was toch wel een verrassing dat Timothy Castagne als centrale verdediger op rechts tegen Estland opdraafde.

Dat Castagne erbij was tegen Estland was geen verrassing, maar wel de positie die hij als centrale verdediger innam. Dat was voor het eerst bij de Rode Duivels.

Volgens de Waalse krant La Dernière Heure heeft bondscoach Roberto Martinez niet het volledige vertrouwen in Dedryck Boyata. Martinez zou kiezen voor de wisselwerking tussen Castagne en Meunier.

Het experiment met Castagne verliep tegen Estland vlot, maar het is wel nog te zien of dit bevestiging krijgt tegen een sterke tegenstander.