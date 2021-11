Eden Hazard speelde ooit bijna bij Tottenham Hotspur volgens Harry Redknapp

De carrière van Eden Hazard begon bij het Franse Lille en zijn goede prestaties brachten hem bij Chelsea. Al stond hij op een zeker moment op het punt om naar een andere Londense club te vertrekken.

In een interview met BBC vertelt Harry Redknapp, voormalig trainer van Tottenham, dat hij de Rode Duivel ook graag in huis wilde halen. "Ik kreeg een tip van Joe Cole (toen speler van Lille OSC), die me vertelde dat Hazard de beste speler was waar hij ooit mee heeft gevoetbald", aldus Redknapp.

"Hij zei dat Hazard fantastisch was", gaat Redknapp verder. "Ik ging een partij van Hazard bekijken en hij was geweldig." Redknapp wilde ook meteen een transfer bespreken. "Ik ontmoette Hazard in een hotel, samen met zijn makelaar, en hij was bereid om naar Tottenham te trekken."

Zover kwam het echter niet en daar heeft de eigenaar van Tottenham iets mee te maken. "Hazard zou maar zo'n achttien miljoen euro gekost hebben, maar Daniel Levy (eigenaar van Tottenham, red.) wilde dat niet betalen", aldus Redknapp.

Eden Hazard trok uiteindelijk in de zomer van 2012 naar Chelsea tot ruim 35 miljoen Euro voor hem neertelde. Daar won hij verscheidene prijzen zoals tweemaal de Premier League, tweemaal de Europa League, de League Cup en tot slot de FA Cup. Een prijzenkast waar Tottenham alleen maar van kan dromen.