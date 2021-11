Hugo Broos en Zuid-Afrika geflikt door imaginaire strafschop: "Plots ging Amartey neer, zoals hij vaker deed"

Ghana kreeg, in dit geval letterlijk te nemen, een strafschop voor een vermeende overtreding van De Reuck. Andre Ayew, de aanvoerder van Ghana, miste niet: 1-0. Een dreun die Zuid-Afrika niet meer te boven kwam.

Door de blijft Ghana uitzicht behouden op een WK-ticket. De Black Starts eindigen met evenveel punten en hetzelfde puntenaantal als Zuid-Afrika, maar scoorden één doelpunt meer.

This is the moment the Ghana šŸ‡¬šŸ‡­ Black Stars were awarded a penalty tonight vs South Africa’s šŸ‡æšŸ‡¦ Bafana Bafana. Yes or no? #WCQ2022 pic.twitter.com/mV8jlTVBny