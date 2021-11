Louis Van Gaal belandt daags voor cruciaal duel met Noorwegen in rolstoel na lelijke val

Het zit Oranje niet mee. Zaterdag liet Nederland in de slotfase tegen Montenegro een WK-ticket uit handen glippen (2-2). Bovendien viel in die wedstrijd Stefan De Vrij uit met een hamstringblessure. Maandag liep bondscoach Louis Van Gaal averij op.

De flamboyante Nederlandse bondscoach gleed maandag uit, waardoor hij op zijn heup viel. De heup is niet gebroken, maar door de klap zit Van Gaal momenteel in een rolstoel.

Het is op dit moment nog onduidelijk of Louis Van Gaal al dan niet in de dug-out zal zitten tijdens het allesbepalende duel van dinsdag tegen Noorwegen.

Louis Van Gaal leidde maandag alvast de training van zijn team vanuit een golfkarretje. In de namiddag staat hij de pers te woord.