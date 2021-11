De weg naar Qatar: Engeland legt er tien in het mandje en... Europees kampioen laat ticket naar Qatar liggen

Het slotakkoord richting het WK in Qatar in ingezet. Portugal greep gisteren naast een rechtstreeks ticket, maar ook de regende Europese kampioen moet het via barragewedstrijden doen.

Noord-Ierland 0 - 0 Italië Italië had het lot in eigen handen, maar vergat de klus te klaren. De regerende Europese kampioen bleef steken op een scoreloos gelijkspel op het veld van Noord-Ierland, terwijl... Zwitserland 4 - 0 Bulgarije ... Zwitserland wél deed wat het moest doen. De Zwitsers namen de maat van Bulgarije en mogen de koffers pakken om naar Qatar af te reizen. Italië zal het dan weer via de play-offs moeten doen. Schotland 2 - 0 Denemarken Schotland pakte de volle buit, maar het moet gezegd: Danish Dynamite was al zeker van een plaats op het vliegtuig naar Qatar. De Schotten krijgen dan weer een herkansing in barragewedstrijden. © photonews San Marino 0 - 10 Engeland The Three Lions maakten er een voetbalavond uit de oude doos van. Harry Kane was dé man bij de Engelsen met vier doelpunten. Engeland was vanzelfsprekend al zeker van de kwalificatie. Overige wedstrijden: Oostenrijk 4 - 1 Moldavië

Israël 3 - 2 Faroeër

Albanië 1 - 0 Andorra

Polen 1 - 2 Hongarije