Virgil van Dijk draait knop om na 'debacle van Podgorica': "We hebben bijna de hele dag gesproken met elkaar"

Dinsdag moet Nederland in een lege Johan Cruyff ArenA de laatste horde nemen richting het WK in Qatar. Na het verrassende puntenverlies van zaterdag in Montenegro (2-2) nam de druk bij Oranje toe.

Tien minuten voor tijd stond Nederland nog met 0-2 aan de leiding. De champagneflessen stonden al koud, maar het liep alsnog mis. Maandagmiddag kwam aanvoerder Virgil van Dijk terug op die noodlottige slotfase in Podgorica. "Mentaal was het erg zwaar, er heerste vooral ongeloof. Zoiets kan altijd wel eens gebeuren, maar nu was de ondergrens zo laag. Dat mag gewoon niet, zeker niet op dit moment."

Na de 0-2 leek het wel of het Nederlands elftal in twee kampen verdeeld was: de ene helft wilde op zoek gaan naar de derde treffer, terwijl de andere helft de match op slot wilde gooien. "Daar hebben we bijna de hele dag over gesproken, want dat was inderdaad echt niet goed", liet de verdediger van Liverpool weten.

Ondanks alles beschikt Nederland nog steeds over de beste papieren. "Ik zie het heel positief, ik denk aan de kwalificatie. Na zaterdag zijn we nog meer gemotiveerd om te tonen dat we onze plaats op dat WK verdienen."