Belgische beloften verslaan Schotland en zijn zeker van de barrages

De Belgische beloften en hebben gedaan wat ze moesten doen. Ze wonnen van Schotland met 0-2 en zijn zeker van de barrages voor het Europees Kampioenschap.

Met 15 op 15 waren de Belgische beloften aan een perfect parcours bezig. De troepen van Jacky Mathijsen konden niet beter aan de kwalificatiecampagne voor het EK voor beloften beginnen. Vanavond stond de verplaatsing naar Schotland op het programma.

1ste helft

De Schotten waren op papier een haalbare kaart toch was de eerste kans van de wedstrijd voor hen. Middleton legde de bal juist naast de paal. Ei zo na stond het 1-0. België reageerde direct via Openda en Vertessen maar zij kregen hun schoten niet binnen het kader. In de 40ste minuut was het dan toch raak. Vertessen ging neer in de 16 en spitsbroeder Openda zette feilloos om. Zo kwam België op voorsprong.

2de helft

België liet de bal aan de Schotten in de 2de helft, hierdoor kreeg de thuisploeg ook de 1ste kans. Misverstand tussen Pletinckx en Lammens, waardoor Fiorini de bal onderschepte. Gelukkig kon Lammens nog redding brengen. Na 25 minuten in de 2de helft kreeg België zijn eerste kans. Raskin kwam oog in oog te staan met de Schotse doelman. De ingevallen Balikwisha stond beter gepositioneerd maar Raskin probeerde zelf. Zijn schot belandde in de handen van de Schotse doelman. In 87ste minuut kwam dan toch de bevrijdende treffer. Siquet bediende zijn Standard-maatje Raskin, die in één tijd de bal tegen de touwen jaagde.

Gescoord werd er niet meer en met 18 op 18 zijn de Belgische beloften al zeker van minstens barragematchen voor het EK.