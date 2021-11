🎥 Had Thorgan deze gescoord... Wat een balgevoel!

De match tegen Wales was niet altijd van het hoogste niveau, maar er waren momenten van absolute schoonheid. Met de volley van Thorgan Hazard als hoogtepunt. Tien centimeter naar links en het was de wereld rondgegaan.

In de veertigste minuut gaf Kevin De Bruyne een vrije trap vanop rechts aan de zestien van de Welshmen. Hij zocht geen hoofd, maar wel de voet van Thorgan, die iets moois in gedachten had. Zijn volley - getuige van zoveel balgevoel - strandde echter op de paal. Het had één van de doelpunten van het jaar kunnen worden...