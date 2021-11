Ongeleid projectiel met groot talent bij Duivels? "Heel enthousiast, maar..."

Zoveel talent, maar je kan er soms geen grip op krijgen. Alexis Saelemaekers is een speler die de komende tien jaar een grote rol kan spelen bij de Rode Duivels, maar er moet nog wat discipline ingepompt worden.

Zijn invalbeurten tegen zowel Estland als Wales brachten meteen weer schwung in de partij, maar... "Hij overdrijft soms een beetje", aldus Eddy Snelders bij Sporza. Hij liet zien dat hij heel erg enthousiast is, maar was daardoor ook een ongeleid projectiel. Zowel voor zijn medespelers als de trainer."

Dat is niet de eerste keer dat die bemerking gemaakt wordt. Bij Anderlecht konden ze hem ook niet meteen in de juiste richting sturen terwijl zijn talent ontegensprekelijk was. "Dat werkte wat in zijn nadeel. Hij heeft hoe dan ook veel in zijn mars door zijn snelheid en technische kwaliteiten. Saelemaekers deed geen grootste dingen zoals tegen Estland, maar gewoon zijn job."