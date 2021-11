Opvallend: 11 jaar geleden maakte Lukaku zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels

Vandaag is het exact 11 jaar geleden dat Romelu Lukaku z'n eerste doelpunt maakte voor de Rode Duivels.

Op 3 maart 2010 liet de toenmalige bondscoach Dick Advocaat een 16-jarige Romelu Lukaku voor het eerst spelen bij de Rode Duivels. Tegen Kroatië mocht de piepjonge spits van Anderlecht zijn eerste minuten maken voor de Belgische nationale ploeg. Zeven interlands op een rij wist Lukaku de weg naar doel niet te vinden, maar in een vriendschappelijke interland op Rusland brak hij eindelijk de ban. Op 17 november 2010, exact elf jaar geleden, scoorde Lukaku zijn eerste en meteen ook tweede keer voor de Rode Duivels.

Sinds die dag schreef Romelu Lukaku geschiedenis bij de Belgische nationale ploeg. Hij is topschutter aller tijden met maar liefst 68 doelpunten in 101 interlands. Om het even te schetsen, dat zijn meer doelpunten dan Thierry Henry, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez en Didier Drogba ooit maakten voor hun land. Lukaku is dus een echte legende voor het Belgische voetbal, en hij is nog steeds maar 28 jaar oud.