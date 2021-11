John Van den Brom heeft zijn twijfels over Théo Bongonda

Racing Genk speelt zondagavond laat op bezoek bij Beerschot. Nieuw puntenverlies is uit den boze voor de Limburgers.

Trainer John van den Brom weet als geen ander dat punten verliezen tegen Beerschot geen optie is voor Racing Genk. “Wij willen de kloof met Club Brugge en ook Union zeker niet groter laten worden dan ze al is”, zegt hij op zijn persconferentie.

Toch zit Van den Brom met nog enkele op te lossen vraagstukken. “Ik moet mij altijd de vraag stellen wat in mijn ogen de ideale elf is om zondag die wedstrijd te winnen. Daar speelt Hrosovsky een belangrijke rol in, hij heeft z’n plek terugverdiend. Hij is belangrijk voor de controle en de verdedigende organisatie van het elftal.”

Een ander vraagstuk is Bongonda. “Théo komt zeker terug. Maar het is bij hem altijd een kwestie of hij vanuit die organisatie positioneel z’n taken kan uitvoeren. Dat is heel moeilijk voor hem omdat Théo iemand is die vrijheid nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. Als het goed gaat is hij in staat om ons nog beter te maken.”