Priske geeft woordje uitleg over de situatie van Ally Samatta

Het was een ongelofelijk verhaal dat de Tanzaniaan meemaakte afgelopen week, na een zogezegde positieve test in Madagaskar.

Begin deze week testte Samatta in Madagaskar nog positief op het coronavirus, waardoor hij zelfs door soldaten in het hotel bewaakt werd. Twee negatieve tests later is het vermoeden groot dat er geknoeid werd met het resultaat.

“Ally Samatta is sinds woensdag weer in België. Sinds donderdag traint hij opnieuw mee met de groep”, vertelt trainer Brian Priske bij HLN. “Voor zijn terugreis legde Samatta al een negatieve coronatest af en bij aankomst nog eens. Het was een vreemde situatie, die vooral heel jammer was voor Ally zelf. Een paar dagen voor de match in Madagaskar leverde hij nog een goede prestatie af tegen Congo.”

Samatta kan dan ook gewoon spelen tegen STVV. Priske kan beroep doen op Birger Verstraete na zijn schorsing. Faris Haroun traint mee met de groep, maar is wellicht niet beschikbaar nog.