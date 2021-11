'Trouwe soldaat' van Beerschot: "Zwijgen en werken, alleen zo kunnen we hieruit geraken"

Zondagavond ontvangt Beerschot Racing Genk. Na de recente vier op zes nam het geloof in het behoud toe op het Kiel.

Pierre Bourdin is een aan zijn vierde seizoen bezig bij de Mannekes, waardoor hij stilaan als meubelstuk kan beschouwd worden. In GvA toont de Franse verdediger zich erg strijdvaardig. "Sommige spelers noemen me een trouwe soldaat, die altijd voorop gaat in de strijd."

"Dat klopt ook wel. Het maakt niet uit waar de coach me zet, ik zal altijd alles geven. Vorig seizoen speelde Will Still me zelfs als linksvoor uit tegen Oostende. Ik heb er mijn stinkende best gedaan."

Vorig jaar rond deze tijd stond Beerschot aan de leiding in 1A. Sindsdien ging het steil bergaf, waardoor de kritiek op Beerschot alsmaar toenam. "Ik sluit me daar sinds vorige zomer van af. Ik denk echt niet dat we beter gaan voetballen als we alles lezen en aanvaarden wat over ons geschreven wordt. Ook zelf moeten we niet uitpakken in de pers met stevige uitspraken. Zwijgen en hard werken, alleen zo kunnen we uit deze benarde situatie geraken."