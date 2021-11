Eerste mijlpaal voor Elsner is binnen bij Standard: "En nu een reeks neerzetten"

Het was niet de mooiste overwinning maar de 1-0 tegen Eupen levert Standard wel de drie punten op, de eerste van Luka Elsner als coach van de Rouches.

Het was al meer dan 2 maand geleden dat Standard nog kon winnen, toen nog onder Mbaye Leye. Onder Elsner was het nog niet gelukt. De 2-0 ophalen tegen Club Brugge was mentaal wel een overwinning maar leverde slechts 1 puntje op.

"Het doet deugd om een overwinning te kunnen vieren op Sclessin", opent Elsner achteraf. "We hebben afgezien tot de laatste seconde maar dit geeft iedereen zin om terug te komen en opnieuw voor die overwinning te strijden", klinkt het.

Standard is in de stand opgeklommen naar de 11e plek, nog steeds ver onder de ambitie van de club. De eerste overwinning geeft de burger alleszins weer moed in Luik. "Er is een muur omgevallen nu, een echte opluchting. Maar nu moeten we een reeks neerzetten en hard blijven werken, te beginnen met de eerste training volgende week. We brachten wat meer, maar het was nog zeker niet perfect. Er kan nog veel beter", vindt de Sloveen.