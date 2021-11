Jan Vertonghen bekert verder met Benfica

Jan Vertonghen is er met Benfica in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de Beker van Portugal.

Vertongen en co haalden het met 4-1 van Pacos Ferreira, de nummer 11 uit de hoogste klasse in Portuhal.

Vertonghen speelde de volledige partij mee. De bezoekers kwam op voorsprong na de rust, maar met vier goals in de laatste 12 minuten keerde de situatie helemaal.

In de competitie in Portugal is Benfica momenteel derde, na Porto en Sporting Lissabon.