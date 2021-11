📷 Twintigtal auto's vernield: Supporters vragen Standard eindelijk werk te maken van parkings

Tijdens de wedstrijd tussen Standard en Eupen zaterdagavond zijn een twintigtal auto's beschadigd.

Het is de Waalse zender RTL/TVI die de melding maakt van een twintigtal beschadigde wagens van Standardsupporters tijdens de match tegen Eupen.

De Luikse politie wist dezelfde avond nog drie minderjarigen te arresteren die verdacht worden van inbraken in de voertuigen. Ze zijn opgepakt en werden zondag ondervraagd.

De feiten worden bevestigd door foto’s die fans van Standard op sociale media posten. Eén van de fans die schade opliep doet een dringende oproep aan Standard om parkings aan te leggen.

“Het begon met een mooie overwinning, maar wat een verrassing dat me wachtte aan mijn auto... Eerste keer in tien jaar dat dit gebeurt. We hebben een parking nodig, ik ben niet de enige die hiervan de dupe is vanavond”, schreef hij op sociale media.