Vanderhaeghe wil zeker de handdoek nog niet werpen, maar probleempositie blijft Cercle parten spelen

Na een moeilijke week waarin zijn vader overleed, stond Yves Vanderhaeghe toch pal in de wedstrijd tegen Charleroi. Al zag hij zijn team heel slecht beginnen en moest hij weer tot de conclusie komen dat er vooraan kwaliteit ontbreekt.

Geen van zijn spitsen is een veelscorer. Denkey werd voor 2,5 miljoen euro gehaald, maar kon de verwachtingen nog niet inlossen. Ook Millan, Waldo en Matondo blijken niet die witte merel te zijn. “Dat tikkeltje kwaliteit voor de afwerking missen we momenteel misschien wel”, aldus Vanderhaeghe in Het Nieuwsblad.

Er waren nochtans genoeg kansen. “In periodes dat de bal wel rolt, gaan die ballen wellicht wel binnen. Heeft dat met vertrouwen te maken? Ik denk het wel, maar eens moet dit keren. Het is veel te vroeg om nu al op te geven en de handdoek te gooien. Zo zit ik ook niet in mekaar. Mijn vader leerde mij dat je moet blijven vechten. En er is nog altijd veel chemie tussen coach en spelers. Neen, dit verhaal is nog niet over.”