Westerlo laat niets aan het toeval over na ruime zege tegen Lierse K.: "Preventieve maatregel"

Westerlo haalde afgelopen weekend uit op het Lisp. De Kemphanen onderstreepten hun meesterschap in 1B door Lierse Kempenzonen met 1-5 te kloppen.

Westerlo freewheelt intussen Union-gewijs door 1B. Na amper 12 speeldagen telt geel-blauw liefst tien punten voorsprong op dichtste achtervolger Waasland-Beveren.

In de strijd om promotie laat Westerlo dan ook niets aan het toeval over. Zo stapten de Westerlo-spelers dit weekend ongewassen de bus weer op. Gezien de huidige coronasituatie neemt de leider in 1B zo weinig mogelijk risico's.

"De kleedkamers voor de bezoekers op Lierse zijn niet bepaald groot. Dan kunnen we beter de douches in het Kuipke gebruiken. Met die stijgende coronacijfers nemen we liever zo weinig mogelijk risico", klinkt het in GVA.