🎥 Mourinho houdt woord en geeft 18-jarige aanvaller schoenen van 800 euro, maar filmpje wordt snel controversieel: "Misschien zitten er bananen in de doos"

Een filmpje dat José Mourinho goedbedoeld op zijn eigen sociale media gezet had, werd al snel controversieel. Daarin gaf hij de 18-jarige aanvaller Felix Afena-Gyan een paar dure schoenen om zijn belofte na te komen. Op de achtergrond weerklonk echter een racistische opmerking.

"Misschien zitten er bananen in de doos", viel er te horen. Dat zorgde voor heel wat commotie, maar Afena-Gyan liet op zijn sociale media dan weer weten dat hij er niet door beledigd was en gaf wat meer uitleg.

"Ik geloof echt dat er geen sprake was van een racistische intentie. Ze zien me bij de club vaak bananen eten en dat is iets geworden waar we zo af en toe om lachen", aldus de speler via Instagram.