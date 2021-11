Club Brugge kan op Van der Brempt rekenen tegen Leipzig, ook Sobol meldt zich opnieuw

In aanloop naar het treffen met Leipzig goed nieuws voor Club Brugge: het duo Van der Brempt-Sobol staat er weer. Vooral op Van der Brempt kan blauw-zwart zeker rekenen: zijn positieve coronatest behoort alweer tot het verleden.

Door de positieve test van Ignace Van der Brempt op het coronavirus, kwam er in aanloop naar de competitiematch bij KV Mechelen heel wat nervositeit bij kijken. Van der Brempt moest die wedstrijd ook aan zich laten voorbijgaan. Het bleek om een vals positieve test te gaan, want nu staat de 19-jarige speler weer helemaal terug.

Van der Brempt heeft zich opnieuw aangesloten bij de Brugse spelersgroep. Een dag voor de cruciale Champions League-wedstrijd trainde Club deze ochtend een kwartiertje voor de ogen van de media en nadien werd de training verder gezet achter gesloten deuren.

© photonews

Op die training nog geen Eduard Sobol. Ook hij was er niet bij in Mechelen. De Oekraïner had geen corona, maar was wel ziek. Sobol heeft zich nu opnieuw gemeld in het Basecamp. Dat is dus ook wat hem betreft een opsteker, al maakte hij geen deel uit van het eerste deel van de training.