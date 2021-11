Topclubs halen opgelucht adem: minister van Financiën plooit en trekt fiscale korting voor voetbalclubs op

De Belgische profclubs kunnen opgelucht ademhalen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem trekt de fiscale korting per club op van vier naar twaalf miljoen euro. Vooral voor de topclubs is dat héél goed nieuws.

De taxshift in het voetbal gaat dan toch niet met de meest grove borstel door het speelveld. Na overleg met de sector heeft Vincent Van Peteghem (CD&V) beslist om alsnog bij te sturen. Het Laatste Nieuws weet dat de fiscale korting wordt opgetrokken. Geen vier miljoen euro, maar twaalf miljoen euro.

Al is er een belangrijke voorwaarde. Dat geld kan worden gebruikt voor infrastructuur en jeugdopleiding. Met andere woorden: niet voor het loon van een buitenlandse ster te betalen. "We zetten op die manier stappen in de goede richting", aldus de minister van Financiën. "Maar elke euro die we investeren moet naar het stadion of naar de jeugd gaan."