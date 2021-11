Hugo Broos is zeker van zijn stuk: "Of het nu Cercle Brugge of Anderlecht is"

Het lot van een voetbaltrainer is volledig afhankelijk van zijn resultaten. Volgens Hugo Broos gaat die vlieger ook op voor Vincent Kompany.

De resultaten bij Anderlecht zijn niet wat ze moeten zijn en dat komt er ooit een moment dat er knopen doorgehakt worden.

Bij Anderlecht blijven ze voorlopig vasthouden aan Vincent Kompany, terwijl andere trainers al lang een ontslag zouden gekregen hebben in dezelfde situatie.

“Als de resultaten niet volgen, heeft het geen belang welke naam je hebt. Ik denk dat ze heel lang terecht achter Vincent hebben gestaan. Maar als de resultaten niet beteren, zal ook hij moeten vertrekken”, meent Hugo Broos in Het Nieuwsblad.

“Dat is bij Anderlecht zo, maar ook bij andere clubs. Het zal afhangen van de komende weken. Als dit blijft duren, dan weet je - of het nu Cercle Brugge of Anderlecht is - dat de coach het gelag zal betalen. Zelfs al is het Vincent Kompany.”