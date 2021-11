Anderlecht-ervaringsdeskundige Deschacht: "Die deed niks tijdens de week, vrijdag deed hij een beetje zijn best en zondag was hij top"

Gisteren schreven we een opinie dat Vincent Kompany iets te veel belang hecht aan de trainingen. Blijkbaar staan we niet alleen in die mening, want ook Olivier Deschacht denkt er zo over.

Deschacht hoort ook de verhalen die uit Neerpede komen. “Ik hoor van iedereen dat Vincent Kompany enorm veel belang hecht aan de training. Goed trainen is belangrijk, maar misschien kijkt hij wel té veel naar de trainingen. Refaelov bijvoorbeeld heeft niet meer de leeftijd om elke dag scherp te trainen", zegt hij in Het Nieuwsblad. De ex-verdediger van paars-wit spreekt uit ervaring. "Zelf heb ik met genoeg gasten gespeeld die er op training niets van bakten, maar die er wel telkens stonden in de wedstrijd. Milan Jovanovic, die deed helemaal niks op training. Vanaf vrijdag begon hij een beetje zijn best te doen en op zondag was hij top.”