Hoogspanning in Brussel? 'Spelersgroep uit frustraties in groepsgesprek met Kompany én management'

Vincent Kompany zit komend weekend op de bank bij RSC Anderlecht. Al zijn de frustraties vandaag wel op tafel gegooid in een groepsgesprek.

De prestaties vallen dan wel tegen, maar RSC Anderlecht blijft niet bij de pakken zitten. Er vond vandaag een groepsgesprek plaats in Neerpede. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Alle kaarten werden op tafel gegooid.

Niet alleen de spelersgroep en Vincent Kompany, maar ook Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke waren aanwezig. De spelers hebben hun grieven over het spelsysteem geuit, maar leggen de schuld bij zichzelf.

Vertrouwen intact, maar...

Met andere woorden: ook bij de spelersgroep staat The Prince niét ter discussie. Ook het management wil er alles aan doen om het huwelijk met het boegbeeld te laten slagen. Al wordt er zaterdag wel best gewonnen in het Zwarte Land.