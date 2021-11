Brussels voetbal in de lift dankzij Union: "Meest bekeken match was Anderlecht-Union" en "We gaan niet naar de Heizel"

Union SG is de fiere leider en dat zien ze ook aan de supportersaantallen. De club biedt mini-abonnementen aan voor de terugronde en verwacht dat het stadion telkens zal uitverkocht zijn. Maar ze zouden er nog meer kunnen verkopen...

Maar daarvoor moet er een nieuw stadion komen. "Wat superbelangrijk is om mee te geven is dat we niet willen delokaliseren naar bijvoorbeeld het nationale stadion. We willen in de buurt blijven van het huidige stadion", zegt CEO Philippe Bormans bij Sporza. "We blijven sowieso nog 2 seizoenen in het huidige stadion spelen. We investeren alvast in nieuwe verlichting en pakken deze zomer de façade aan."

Intussen is het verschil met grote buur Anderlecht groot. Zijn er ook fans die intussen voor Union kiezen? "Wij zijn 2 totaal verschillende clubs en culturen. Wat ik wel geloof is dat het Brusselse voetbal elkaar versterkt."

"Het voetbal leeft in Brussel. Het mooiste voorbeeld is dat er al heel wat mooie affiches zijn geweest, maar de meest bekeken match op Eleven was niet Anderlecht tegen Standard of tegen Club Brugge, maar wel Anderlecht-Union met 400.000 kijkers."