Wouter Vrancken steekt de loftrompet op over eigen speler: "Hij moet bovenaan eindigen in Gouden Schoen"

KV Mechelen won afgelopen weekend van Club Brugge. Het seizoen van Vrancken en co lijkt helemaal de goede richting uit te gaan.

Een van de belangrijke elementen bij KV Mechelen is zonder twijfel Rob Schoofs. “Hij heeft gewoon heel veel vertrouwen”, zegt Wouter Vrancken in Extra Time. “Schoofs is altijd een goede voetballer geweest. Ik ken hem al van bij STVV, hij moet zich gewoon goed voelen op het veld.”

Volgens Vrancken heeft hij ook nog toekomst zat. “Hij heeft vista, loopvermogen, passing. De nationale ploeg? Daar zitten natuurlijk grote kalibers.”

Op korte termijn hoopt Vrancken op een ander succes. “Maar als je spreekt over 2021, dan moet hij toch bovenaan eindigen in de Gouden Schoen, vind ik. Ik zie niet direct iemand anders die een heel jaar goed was."