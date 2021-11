🎥 Merol verovert (eindelijk) Vlaanderen dankzij Slimste Mens ter Wereld, maar eigenlijk begon het allemaal met ... gekke voetbalclip

Voetballers in de Slimste Mens ter Wereld? Dat is zelden een geslaagd huwelijk. Ondertussen worden de Belgische kandidaten zelfs collectief overvleugeld door een Nederlandse vrouw. Die haar carrière is dan weer begonnen met een al te gekke voetbalclip.

De Dordrechtse Merol (echte naam Merel Baldé) maakt ondertussen al enkele jaren licht-ironische nummers die de Nederlandse goegemeente een beetje in rep en roer zet, maar vooral blij maakt.

Lekker met de meiden

Zo was de doorbraakhit van de zomer van 2018 Lekker met de meiden. Daarbij een clip met voetballende meiden, al gaat het ook over onder meer ... ketamine. Ook wij hadden toen al de genialiteit van Merol opgemerkt (lees het HIER nog eens na) overigens.

In de clip figureerden ook een paar bekende voetbalsters uit Nederland: Maryam Bassaid, Susan Elman, Rocky Hehakaija en Zoï van de Ven. Rocky won ondertussen De Mol in Nederland én figureerde ook al in FIFA Street de voorbije jaren.

Ondertussen is er uiteraard Hou je bek en bef me, waarmee Merol zowel in België als Nederland faam bereikte. Maar de zangeres bewijst in De Slimste Mens ter Wereld dat ze wel over meer troeven beschikt dan alleen maar grofgebektheid.

Au contraire zelfs. Met haar gebetenheid, maar tegelijkertijd ook bescheidenheid werkt ze ontwapenend in de strijd tegen taboes. En qua lancering van een 'serieuzere' muziekcarrière zou het zeker ook kunnen helpen. Aan talent geen gebrek, zoveel is duidelijk.

Omdat het binnenkort overigens ook opnieuw Kerstmis is, delen we ook graag nog eens de kersthit van 2018 in Nederland. Een cultklassieker (in wording).

In Dan Maar Jij gaf ze een bedpartner "hooguit een zesje", maar nu ze al voor haar achtste aflevering staat verdient ze zelf misschien stilaan een welverdiende negen. Als ze uiteindelijk toch niet zou winnen? Dan maar een beetje spijt.