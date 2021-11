Geloof bij Club Brugge is er nog steeds om ook PSG te pakken: "Gaan vol voor de tweede plaats in de groep"

Voor Club Brugge is het tegen RB Leipzig misschien wel dé match van het jaar. Maar ze kijken nog vooruit, zoveel is duidelijk.

Een puntje tegen RB Leipzig en de derde plaats én dus de Europa League na Nieuwjaar is een feit voor Club Brugge.

Maar bij blauw-zwart dromen ze stiekem nog steeds van de tweede plaats. Dan mag PSG wel niet winnen van Manchester City om te beginnen.

Tweede plaats

"We denken nog aan die tweede plaats, ook PSG kunnen we verslaan", aldus Hans Vanaken in La Dernière Heure.

"Thuis speelden we gelijk tegen hen, twee seizoenen geleden speelden we in Parijs ook een heel goede wedstrijd. Het geloof is er."